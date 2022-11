Juve Women, le statistiche post Arsenal in Uefa Women Champions League

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sulle statistiche della Juve Women in UWCL : "BIANCONERE IMBATTUTE Dopo le prime tre giornate della fase a gironi le bianconere hanno totalizzato 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi, uno in più rispetto alla passata stagione al giro di boa e sono ancora imbattute. Nella scorsa annata, poi, le bianconere dopo le successive tre partite passarono il turno e si qualificarono alla fase a eliminazione diretta.

CONTINUITÀ Linet Beerensteyn ha trovato la via del gol, senza considerare le qualificazioni, in tre edizioni consecutive della UWCL. Nelle prime due con la maglia del Bayern Monaco.

A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA Le bianconere non hanno trovato la vittoria contro squadre inglesi in tre occasioni. Il pareggio contro l'Arsenal è arrivato dopo un pareggio (in trasferta) e una sconfitta (in casa) contro il Chelsea nella passata stagione.