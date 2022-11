Montemurro: “Con l’Arsenal potevamo vincere, siamo in crescita”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni a La7. Ecco le sue parole: "Abbiamo sempre avuto l’idea di essere competitivi a questo livello. Con l’Arsenal potevamo vincere, forse l’anno scorso avremmo festeggiato il pareggio. Questa è la crescita contro squadre di grande esperienza in Champions. Da qui si vede il percorso nel nostro anno. Ogni anno cerchiamo di arrivare dove vogliamo, ma è fatto di sfide e di emergenze. La cosa importante è continuare a fare bene in Serie A, con quella arriva anche la Champions. Dobbiamo essere pronti ad affrontare le sfide con tutte le calciatrici e lo staff. Qui il progetto è quello di mettere pezzi in maniera sostenibile per arrivare più in alto possibile in Europa".