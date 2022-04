Juve Women, Bonfantini lascia il ritiro con la nazionale

Sul proprio sito ufficiale la Figc ha annunciato che Bonfantini non ci sarà contro la Svizzera. La giocatrice della Juve fermata dalla febbre

La Serie A femminile è in pausa, ma molte calciatrici della Juve Women sono impegnate con le rispettive nazionali in giro per il mondo. Tante bianconere tra le Azzurre di Milena Bertolini: Boattin, Gama , Lenzini, Caruso, Cernoia, Rosucci, Bonansea e Girelli domani affronteranno la fortissima Svizzera, match fondamentale per le qualificazioni ai mondiali. Tra le fila dell'Italia non ci sarà però Bonfantini , fermata dall'influenza. Ecco il comunicato pubblicato dalla Figc sul proprio sito ufficiale:

"Dopo l’allenamento di questa mattina allo stadio ‘Ennio Tardini’, nel pomeriggio la squadra di Milena Bertolini saluterà Parma per trasferirsi in Svizzera, dove martedì (ore 17.45, diretta su Rai 2) all’Stockhorn Arena di Thun è in programma lo scontro diretto contro le elvetiche - prime con un punto di vantaggio sulle Azzurre - che metterà in palio il primo posto del girone delle qualificazioni mondiali. Oltre a Benedetta Glionna, che nella rifinitura che ha preceduto la vittoria contro la Lituania ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra, non prenderà parte alla trasferta neanche Agnese Bonfantini. L’attaccante bianconera ha una sindrome influenzale e per precauzione è stato deciso di farla rientrare al club di appartenenza.