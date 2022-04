Bertolini: “Le giocatrici della Juve siano orgogliose per la Champions”

Il commissario tecnico dell'Italia femminile è intervenuta in conferenza stampa e ha parlato anche delle giocatrici della squadra bianconera.

Oggi Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile, è intervenuta in conferenza stampa per parlare della preparazione alla doppia sfida contro Lituania e Svizzera. Queste le sue parole: "Se vogliamo qualificarci per la fase finale della Coppa del Mondo, sappiamo che dobbiamo vincerle tutte. Partecipare alle fasi finali di manifestazioni come Europei e Mondiali è fondamentale per far crescere il nostro movimento, per farci conoscere dalle italiane e dagli italiani. Le giocatrice della Juve? Sono arrivate a Coverciano con un velo di tristezza per l’eliminazione per mano del Lione; ma ho detto loro che devono essere orgogliose del percorso entusiasmante che hanno effettuato nel torneo".