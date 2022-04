FIGC: #UNITIDAGLISTESSICOLORI. Tra i testimonial c’è Sara Gama

La FIGC ha annunciato una nuova campagna contro il razzismo. Tra i testimonial anche la calciatrice della Juve Women Sara Gama

Sul proprio sito la Lega Serie A ha comunicato l'inizio di una bellissima iniziativa contro tutte le forme di razzismo. Tra i testimonial anche la calciatrice della Juve Women Sara Gama. Ecco il comunicato: "Appuntamento il prossimo week-end sui campi della Serie A TIM per la nuova campagna della FIGC, che per la prima volta vede tutto il mondo del calcio italiano unito in un fronte comune contro la discriminazione. L’obiettivo è diffondere un messaggio forte e univoco attraverso le piattaforme web e social della Federazione e dei principali stakeholder del movimento calcistico. Leghe (Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti), Componenti Tecniche (Assocalciatori e Associazione Italiana Allenatori di Calcio), Associazione Italiana Arbitri, Settori (Settore Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico) e Divisioni (Divisione Calcio Femminile e Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale).