Juve Women, Bonansea: “Segnato in un momento fondamentale”

Barbara Bonansea ha parlato al termine dell'ultimo successo della Juventus Women, raccontando l'importanza del gol siglato per la squadra

Nella conferenza stampa post match contro il Psg, ha parlato la calciatrice della Juventus Women, Barbara Bonansea. Ecco le sue parole: “Quando ho segnato ho iniziato a contare chiedendomi quanto dovessero segnare loro per recuperarci. Sono entrata in un momento difficile, stavamo soffrendo ma giocavamo contro una tra le squadre più forti d’Europa quindi ci stava. Segnare in quel momento era fondamentale, ci ha dato aria e respiro e ci siamo aiutate all’ultimo secondo anche se probabilmente lì era finita la partita”.

Bonansea: “Si respira una nuova aria”

La giocatrice ha proseguito: “Un gol importantissimo, sono veramente felice. Ogni gol è importante, quelli che possono portare la squadra alla vittoria sono sempre importanti. Cos’è cambiato? Il mister, qualche giocatrice ma si respira di nuovo l’aria e l’amore per la Juventus che è qualcosa che va oltre solo al campo, fa la differenza, quando ci sono persone unite senza pensieri e distrazioni la fortuna va anche dalla tua e ti porta ad essere felici tutti insieme. Ero felicissima. Sono super felice di aver segnato ma ciò che mi rende più felice oggi è aver vinto ed essere ai gironi dopo un anno in cui non ci siamo state, è stato difficile, segnare ti dà una fiducia in più ma ero in campo dal primo minuto come tutta la panchina ad urlare alle mie compagne e ad aiutarle come potevo”.