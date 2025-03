Juve Women, 5 bianconere nella shortlist della Top 11 della Women4Football

La Juve Women ha comunicato la presenza di ben 5 calciatrici bianconere nella shortlist per la top 11 dell'evento Women4Football

Sul proprio sito ufficiale la Juve Women ha comunicato la presenza di ben 5 calciatrici bianconere nella shortlist per la top 11 della seconda edizione dell’evento Women4Football. Ecco il comunicato del club bianconero: “Lunedì 24 marzo, a Roma, si terrà la seconda edizione di Women4Football, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) per celebrare le protagoniste del calcio femminile italiano. Una serata speciale, che vede anche un’importante presenza bianconera tra le finaliste della stagione 2023-24. In quell’occasione verrà ufficializzato il top 11, votato dalle stesse calciatrici. Le bianconere in shortlist sono Boattin, Cascarino, Lenzini, Beccari e Cantore. La serata, che si terrà nella splendida cornice del Salone d’Onore del CONI, vedrà anche un simbolico passaggio di testimone tra le leggende del calcio femminile italiano, che premieranno le protagoniste di oggi, in un evento che punta a valorizzare e far crescere ulteriormente il movimento”.

Women4Football, la shortlist per la Top 11