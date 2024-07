Juve, Vocalelli: “Trenta milioni per Soulè non sono tanti”

Alessandro Vocalelli ha parlato della valutazione della Juventus per Matias Soulè: per il giornalista sarebbe adeguata alle sue potenzialità

Nelle ultime ore, la trattativa tra Roma e Juventus per Matias Soulè avrebbe subito un accelerata. La proposta dei giallorossi sarebbe sempre più vicina a sposare la richiesta bianconera di 30 milioni di euro. Sulla valutazione che il club bianconero fa del giocatore, e della disponibilità della società capitolina, ha parlato il giornalista Alessandro Vocalelli.

Vocalelli sulla valutazione di Soulè

Ecco le sue parole a Radio Radio: ”La Roma è in ritardo sul mercato, deve battere qualche colpo. Io però penso che la società sia ambiziosa per cui credo che alla fine si concretizzerà qualcosa che faccia felice De Rossi e i tifosi. Soulé? Giocatore vero, questi 25-30 milioni che ora sembrano una enormità in realtà non lo sono. Lo prendo tutta la vita”.