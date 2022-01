Juve, alla scoperta di Vlahovic: come Vieri, Higuain e non solo

Vlahovic è un fuoriclasse di primo livello, che ricorda molti altri campioni della Juve del passato, da Vieri fino a Higuain

A pochi giorni dalla fine del calciomercato la Juve ha deciso di fare il colpo grosso: Dusan Vlahovic sarà un giocatore bianconero. Le firme sul contratto non ci sono ancora ma la fumata bianca sembra solo una questione di tempo. Visti i problemi in fase realizzativa e l'infortunio di Chiesa, la dirigenza bianconera ha deciso di spingere l'acceleratore sulla trattativa e giungendo ad un accordo con la Fiorentina. Il bomber serbo arriverà a Torino per 67 milioni di euro più bonus e percepirà uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione per quattro anni e mezzo. I tifosi bianconeri non vedono l'ora di vederlo in azione al fianco di Dybala, ma il classe 2000 riuscirà a reggere la pressione di giocare in una big?