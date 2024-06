Juve, Vlahovic: “Thiago Motta? Adesso penso solo alla Nazionale”

Al termine della partita contro l'Inghilterra l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni della Rai

Niente da fare per Dusan Vlahovic, la cui Serbia è stata battuta 1-0 dall’Inghilterra. L’attaccante della Juve è sceso in campo da titolare ed è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti, senza però riuscire a lasciare il segno. Al termine della partita il classe 2000 ai microfoni della Rai ha detto: “Thiago Motta? Adesso penso solamente alla Nazionale, spero di rimanere il più a lungo in Germania perché questo gruppo se lo merita, poi delle altre cose parleremo più avanti. Non vedo l’ora di tornare a Torino e sarò a disposizione. Poi per tutte le altre cose parlerò con la società“.