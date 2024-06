Giletti: “Vlahovic è più importate di Chiesa ad oggi”

Massimo Giletti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della situazioni d Vlahovic e Chiesa.

Massimo Giletti, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole: “Bisogna chiedere a Motta così ha in testa. Chiesa o decide di rinnovare sennò sei obbligato a venderlo. Se un giocatore ti chiede cifre fuori parametro non puoi tenerlo. Vlahovic per me è molto più importante e decisivo. Chiesa mi sembra un po’ come Dybala alla Roma, grande talento ma gioca poco. Se ha la testa per rimanere ok, sennò deve andar via. O sei convinto di rimanere o a questi livelli sei un peso per la società. A me Chiesa è sempre piaciuto, ma mi pare che da parte dell’entourage c’è una richiesta alta per restare, forse c’è qualcuno dietro che ha fatto un’offerta importante, vedi Roma o Napoli. Non credo che la società faccia un errore alla Dybala”.