Dalla Fiorentina alla Juve, Vlahovic è solo l’ultimo di una lunga serie

Da Cervato fino a Vlahovic, passando per Felipe Melo e Chiesa: sono tanti i giocatori passati dalla Fiorentina alla Juve. Alto tradimento

Ad aprire le danze è stato Sergio Cervato nel 1959. Al tempo le due squadre non erano ancora acerrime rivali e il trasferimento non generà troppo clamore. Non si può dire lo stesso di Roberto Baggio, che come detto in precedenza fu la goccia a far traboccare il vaso. L'addio del Divin Codino fu visto come uno schiaffo in faccia a Firenze, la città che lo aveva reso grande. Una ferita profonda e mai completamente rimarginata. Nel 2006 e nel 2009 passarono in bianconero Bojinov e Felipe Melo, due meteore che non lasciarono il segno in nessuna delle due squadre.