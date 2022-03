La TOP 11 dei più costosi della Serie A, quanta Juve! Vlahovic in testa

Chi sono i giocatori più costosi della Serie A? A guidare la classifica c'è il bomber bianconero Vlahovic. Dybala perde posizioni

Al primo posto in classifica troviamo Dusan Vlahovic, bomber infallibile della Juventus. A gennaio il club bianconero ha deciso di puntare con forza su di lui per potenziare il proprio attacco e fino ad ora l'investimento è stato più che adeguato. L'attaccante bianconero, che ha già segnato 20 gol in campionato, è valutato ben 85 milioni di euro. Il secondo posto in questa speciale classifica è molto affollato. A quota 70 milioni troviamo infatti ben cinque giocatori: Milinkovic-Savic, Chiesa, Lautaro Martinez (fino a poco tempo fa il più costoso del campionato), Barella e de Ligt. Settimo posto per Milan Skriniar (65 milioni), seguito a ruota da Bastoni e Osimhen (60 milioni). A chiudere la top 10 Fabian Ruiz, valutato 55 milioni. Perde moltissime posizioni Dybala, che con i suoi 40 milioni è sceso addirittura al 20esimo posto.