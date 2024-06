Juve, i numeri di Vlahovic nella passata stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della stagione di Vlahovic.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dusan Vlahovic sarà impegnato questa sera nella terza giornata di Euro2024 con la sua Serbia alla ricerca della qualificazione alla fase a eliminazione diretta del campionato europeo. DV9 che è stato protagonista della stagione bianconera con 18 reti messe a segno suddivise in 16 in Serie A e 2 in Coppa Italia (uno dei quali, decisivo per la vittoria in finale).

LE STATISTICHE DI DUSAN VLAHOVIC IN SERIE A Dusan ha chiuso la stagione al secondo posto nella classifica cannonieri alle spalle di Lautaro Martinez. 16, come detto, le reti dell’attaccante serbo: 3 di testa, 5 col piede destro, 8 col piede sinistro, di queste 4 dall’esterno dell’area di rigore e 2 dal dischetto. 16 gol per DV9 vogliono dire record realizzativo personale in maglia bianconera nel massimo campionato italiano; di questi 16, 10 sono arrivati nel 2024: dato che lo rende l’unico giocatore capace di raggiungere la doppia cifra di reti nell’anno solare in Serie A.

Vlahovic è secondo per tiri totali (110) alle spalle del solo Kvaratskhelia (128), quinto per partecipazione alle conclusioni della squadra (139), primo nella speciale classifica dei punti guadagnati (14) da una squadra con le reti di un proprio giocatore e terzo come percentuale di gol realizzati sul totale del club di appartenenza (30%) alle spalle di Zapata (33%) e Gudmundsson (31%)”.