Ultimo tentativo della Juventus per trattenere Vlahovic

Tra la Juventus e Dusan Vlahovic si avvicina il momento decisivo. Dopo mesi di trattative, incontri e rallentamenti, le parti si preparano a un nuovo confronto che potrebbe chiarire definitivamente il futuro dell’attaccante serbo. La situazione contrattuale continua a rappresentare un problema importante. Il tempo a disposizione diminuisce e la società vuole arrivare rapidamente a una soluzione definitiva. Nonostante la volontà di Luciano Spalletti di continuare a lavorare con il centravanti, i dialoghi per il rinnovo non hanno prodotto progressi concreti. Per questo motivo la Juventus ha deciso di programmare un ultimo incontro. Un faccia a faccia che potrebbe rappresentare il passaggio conclusivo di una trattativa diventata sempre più complicata. L’obiettivo bianconero resta quello di capire rapidamente se esistano ancora margini per proseguire insieme oppure se sia arrivato il momento di separarsi.

Le distanze economiche restano il vero ostacolo

Ad oggi l’ottimismo attorno al rinnovo appare limitato. Le posizioni tra le parti continuano infatti a restare distanti. Il nodo principale riguarda soprattutto l’aspetto economico. La Juventus non intende mantenere l’attuale struttura salariale dell’attaccante serbo. L’idea del club sarebbe quella di proporre un nuovo accordo economicamente differente, con una base fissa più contenuta e bonus legati ai risultati. Dall’altra parte, però, Vlahovic continua a chiedere cifre superiori rispetto a quelle offerte finora dalla società. Questa distanza sta progressivamente alimentando uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava meno probabile. L’addio oggi rappresenta una possibilità concreta. Anche perché intorno all’attaccante continuano a muoversi diversi club, sia in Italia sia all’estero. La Juventus sa che prolungare ulteriormente l’incertezza potrebbe complicare ancora di più la pianificazione del mercato offensivo.

La Juventus prepara già le alternative

Proprio per questo motivo il club non resta fermo. Parallelamente alle discussioni con Vlahovic, la dirigenza ha riattivato contatti e valutazioni su altri profili offensivi. Il nome più caldo continua a essere quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese rappresenta un profilo molto apprezzato sia dalla società sia da Spalletti, che continua a considerarlo adatto alle esigenze offensive della squadra. I contatti con l’entourage del giocatore sono ripresi da tempo e la disponibilità del francese a tornare viene considerata totale. Restano però da risolvere diversi aspetti economici. Servirà infatti trovare un’intesa sia con il giocatore sia con il club proprietario del cartellino. La Juventus continua quindi a lavorare su due tavoli differenti. Da una parte l’ultimo tentativo con Vlahovic. Dall’altra la preparazione di un futuro che potrebbe iniziare senza il centravanti serbo.