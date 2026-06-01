La Juventus è alla ricerca di un’attaccante e negli ultimi giorni, come vi abbiamo già raccontato, il focus si è spostato su Randal Kolo Muani. L’attaccante francese questa stagione in prestito dal PSG al Tottenham, è tornato nel club parigino e ora dovrà decidere il proprio futuro.

Il profilo piace molto alla dirigenza bianconera e allo stesso Spalletti, proprio per tale motivo, l’obiettivo della Vecchia Signora è ora quello di accelerare i tempi ed evitare l’inserimento di altri top club

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Sul punto si è espresso l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che ha riportato importanti aggiornamenti legati al futuro del centravanti francese. Qui sotto le sue parole:

“Kolo Muani non è rientrato a casa a gennaio, ma la Juventus continuerà a tenerlo ben presente per l'estate. Ci sono stati nuovi contatti negli ultimi giorni fra la Juventus e l'entourage di Randal Kolo Muani. Rientrerà al PSG dal prestito al Tottenham. Ci sono stati dei nuovi dialoghi e il giocatore dà una apertura totale alla Juventus.

A gennaio ci è voluto un pochino di tempo per riaprire le porte per una ragione: in estate il giocatore si è sentito ferito, una ferita d'amore perché Kolo Muani è stato felicissimo alla Juve, che ha fatto passare tre mesi di trattativa senza chiudere, per poi prendere Openda l'ultimo giorno di mercato. Tra le chiamate degli ex compagni, l'approvazione di Spalletti e del club, la Juve ha ricevuto l'apertura del ragazzo. La Juve ha iniziato a muoversi, lo ha fatto con l'entourage. Il discorso per la Juve è assolutamente caldo, concreto. Poi vediamo cosa succederà con Vlahovic e cosa dirà il PSG. Ma a prescindere da Vlahovic, Kolo Muani va tenuto d'occhio".