Vlahovic, il retroscena: a 15 anni già sognava la Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Fiorentina Valeri Bojinov ha parlato del passaggio di Vlahovic in bianconero

Ieri Dusan Vlahovic ha fatto il suo esordio in maglia bianconera: e che esordio! Il serbo si è confermato il bomber di cui la Juve aveva bisogno, segnando subito un gol. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Juve e Fiorentina Valeri Bojinov ha parlato del classe 2000: “L’ho conosciuto al Partizan Belgrado. Non aveva neanche sedici anni, eppure aveva già la testa di un big. Diceva che sarebbe diventato il nuovo Ibrahimovic e che un giorno avrebbe giocato con la Juve". Poi il passaggio in bianconero: “L’ho sentito al telefono, a fine gennaio ha compiuto 22 anni. Gli ho fatto gli auguri e abbiamo scherzato un po’: mi ha sfottuto, dicendomi che a Torino nessuno si ricorda di me… Siamo grandi amici. Gli ho spiegato che questo è il momento più importante della sua carriera, la Juve è una famiglia e, anche quando non vince, rimane uno dei migliori club al mondo”.