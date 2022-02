Juve, dalla Dybala mask fino alla linguaccia: tutti pazzi per Vlahovic

Esordio da sogno per Dusan Vlahovic, subito protagonista nella Juve. Il serbo si è messo in mostra anche per due gesti particolari

redazionejuvenews

Debutto da sogno per Dusan Vlahovic, subito in gol con la maglia bianconera. L'attaccante serbo è stato acquistato per segnare e non si è fatto pregare due volte, sbloccando il risultato dopo appena 13 minuti di gioco. Tutto il mondo bianconero era in trepidante attesa del suo esordio e il classe 2000 non ha deluso le aspettative, tutti pazzi di lui. Il bomber serbo non è stato solo praticamente perfetto in campo, ma anche fondamentale per la rinascita a livello mentale della squadra. Il suo arrivo ha trasmesso nuova energia ai bianconeri, e lui stesso è sembrato al 100% parte del progetto. Aggressività e voglia di vincere e spaccare il mondo: puro DNA bianconero.

A dimostrazione di tutto questo l'esultanza, liberatoria, spontanea e pregna di significato. L'ex Fiorentina dopo aver segnato ha fatto due gesti che sono subito entrati nel cuore dei tifosi bianconeri. Il primo è stato una linguaccia, storico simbolo di una leggenda della Juventus come Alessandro Del Piero. Un omaggio che non è passato inosservato e che è piaciuto molto al diretto interessato che sui social ha scherzato dicendo: "Impari in fretta".

Vlahovic esultanza Del Piero

Ma è il secondo gesto quello più importante. Vlahovic ha infatti deciso di esultare facendo anche la Dybala mask, ringraziando così l'argentino per il bellissimo assist. Nel post partita il classe 2000 ha rivelato come questo sia stato un gesto spontaneo: "Niente di preparato".La convivenza tra le due stelle bianconere sembra essere iniziata nel migliore dei modi, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi bianconeri. Molti erano infatti preoccupati per il rapporto tra i due: Vlahovic ha di fatto "rubato" il posto a Dybala. L'argentino era vicino al rinnovo e invece la dirigenza ha preferito spendere il denaro a disposizione per il serbo. Nonostante questo nessuna lite, ma tanta intesa e professionalità. La rinascita della Juventus passa da loro due: fateci sognare.