Juve, nuovi problemi per Vlahovic: zero gol e possibile infortunio

Partita da dimenticare per Vlahovic contro la Lazio: l'attaccante della Juve non è riuscito a segnare ed è uscito per infortunio

Come se tutto questo non bastasse, l'ex Fiorentina è uscito all'inizio del secondo tempo per una botta alla caviglia, sostituito da Milik. Una volta in panchina l'attaccante ha subito messo il ghiaccio nella zona dolorante e nei prossimi giorni si sottoporrà a degli esami. In casa Juve non sembra esserci particolare preoccupazione ma settimana prossima i bianconeri affronteranno lo Sporting Lisbona in Europa League: il classe 2000 ci sarà?