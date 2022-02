Atalanta-Juve, partita speciale per Vlahovic e Dybala

Giornata speciale per Vlahovic e Dybala: contro l'Atalanta il serbo raggiungerà 100 presenze in Serie A, l'argentino 200 in A con la Juve

redazionejuvenews

Tra meno di 24 ore la Juve affronterà l'Atalanta, match fondamentale per il proseguo della stagione bianconera. La squadra di Massimiliano Allegri è infatti appena riuscita a raggiungere il quarto posto in classifica, superando proprio i nerazzurri. Questa sera, quindi, l'obiettivo sarà quello di difendere la zona Champions League, ma non sarà facile. La squadra di Gian Piero Gasperini è una delle migliori della Serie A: si prospetta una partita ricca di emozioni, che vinca il migliore.

La partita contro l'Atalanta non sarà importante soltanto per la classifica, ma anche per altre due particolarità. Infatti, come riportato dalla Lega Serie A: "La prossima sarà la 100ª partita in Serie A TIM per Dusan Vlahovic; il nuovo acquisto della Juventus ha segnato quattro reti contro l'Atalanta nella competizione (soltanto contro la Sampdoria, cinque, ha fatto meglio), frutto di due doppiette arrivate nelle due sfide più recenti, giocate nel 2021". Il bomber serbo nonostante la giovane età è già riuscito ad imporsi sul campionato italiano, dimostrando doti da vero fuoriclasse. Non a caso a gennaio la Juventus lo ha acquistato dalla Fiorentina per la cifra record di 75 milioni euro.

Ma Vlahovic non sarà l'unico a festeggiare un traguardo importante. "La prossima sarà la 200ª partita di Paulo Dybala con la Juventus in Serie A TIM". Il fantasista argentino è ormai entrato di diritto nella storia del club bianconero. Arrivato a Tornio giovanissimo, La Joya ha stupito tutti a suon di gol e colpi di classe, facendo innamorare i tifosi in giro per tutta Italia. Ora però il suo futuro è in bilico, anche a causa di Vlahovic. Il contratto dell'argentino è infatti in scadenza e la Juve dopo l'acquisto del bomber serbo non può più permettersi spese folli: se il classe 1993 vorrà rinnovare dovrà farlo alle condizioni imposte della dirigenza bianconera, altrimenti sarà un doloroso addio.