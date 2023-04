Juve, Dusan a caccia del vero Vlahovic: stop alle distrazioni

Per battere lo Sporting in Europa League la Juve avrà bisogno del miglior Vlahovic: il serbo vuole tornare a essere decisivo

redazionejuvenews

Dall'addio di Cristiano Ronaldo in poi la Juve si è trovata a fare i conti con una grossa lacuna in attacco, un vuoto difficile da colmare. Nell'inverno del 2022 la dirigenza bianconera ha provato a colmare quel vuoto acquistando un giovane dal grandissimo potenziale come Dusan Vlahovic, ma a distanza di più di un anno l'investimento fatto non è stato totalmente ripagato.

Infatti, se alla Fiorentina il serbo era una bomber, a Torino il classe 2000 non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. Pochi palloni giocati, pochi gol e tanti errori tecnici: qualcosa non va. Il gioco difensivista di Allegri non aiuta di certo, ma il fattore psicologico fa sicuramente la sua parte.

Per questo motivo Dusan Vlahovic ha deciso di volersi concentrare al 100% sul terreno di gioco e sulla ricerca del gol perduto, e per farlo ha deciso di cancellare il proprio profilo Instagram. Basta ai commenti negativi, basta alle distrazioni: il serbo vuole tornare a essere il bomber visto più di un anno in maglia viola. Ora la Juve si prepara a sfidare lo Sporting CP in Europa League. Ci sarà bisogno del migliore Vlahovic per vincere, concentrato e sicuro di se. Dusan i tifosi ti aspettano, non deluderli.