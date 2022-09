Juve, Rabiot convocato dalla Francia. Deschamps: “Pogba verrà al Mondiale…”

Intervenuto in conferenza stampa Deschamps ha parlato anche della situazione di Paul Pogba. Il francese dopo l'operazione al menisco laterale potrà essere convocato per il Mondiale in Qatar? "Verrà solo se in grado di giocare fin dalla prima partita; non basterà aver giocato una gara con la Juve. Non verrà per fare tappezzeria. Se non ha mai giocato prima e non è in piena forma è inutile. Lui stesso non lo vuole", ha risposto il ct francese. Intanto, dopo la sconfitta col Benfica sono tutti in discussione. Non rischia solo Allegri, al via una nuova rivoluzione che potrebbe riguardare anche gli intoccabili <<<