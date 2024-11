Juve, Viviano: “Vlahovic? Difficile prendere qualcuno migliore”

Emanuele Viviano ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per l'ex portiere, la punta sarebbe una delle migliori sulla piazza

Intervenuto a TvPlay, Emanuele Viviano ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Su Vlahovic so che ci sono persone che lo paragonano ad Haaland e ce chi pensa che sia scarso. Vi dico che non so chi potrebbero prendere uno più forte di Vlahovic. Kean? No, non è meglio di Vlahovic. Lui sta rendendo molto perché gioca in una maniera che si adatta alle sue caratteristiche. Sono convinta che alla Juventus, che gira molte volte la palla sulla trequarti avversaria e lui deve fare l’attaccante vero, ecco è più forte di Kean sicuramente”.

Viviano: “Vlahovic in difficoltà a livello fisico”

L’x portiere ha proseguito: “Il problema, aldilà del gol sbagliato che può essere un caso, è che fuori dall’area fa malissimo. Alla Fiorentina non era così: non difende la palla, non cambia gioco…Con il Cagliari ha sbagliato e lì incide sul risultato. Ha le qualità come contro Lipsia e Genoa. Ho capito perché danilo non gioca mai, non ne fa una giusta. Mi sembra che sia in difficoltà a livello fisico, non riesco a capire perché gioca quando gli altri stanno meglio. O perché ripaga a lungo termine perché ci sono tante partite o sennò non capisco”.