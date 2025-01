Juve, Visnadi: “Se Vlahovic non rinnova sarà messo fuori rosa”

Gianni Visnadi ha parlato dell'attaccante della Juve, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il rinnovo sarebbe fondamentale per il suo futuro

Intervenuto a Radio Radio, Gianni Visnadi ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Per il giornalista, il club bianconero non sarebbe disposto ad attendere fino agli ultimi mesi per trovare una soluzione definitiva sull’accordo contrattuale del giocatore. Ecco le sue parole: “Se non rinnova, Vlahovic sarà messo fuori rosa a giugno dalla Juventus. Per Thiago Motta non è un giocatore fondamentale e starà completamente dalla parte di Giuntoli. Vlahovic non vuole spalmare, vuole tenersi quel contratto e andrà in scadenza nel 2026. La Juve in questo modo lo metterà fuori rosa e ci saranno scintille. Ci divertiremo: Giuntoli lo metterà fuori rosa se non rinnova”.

Visnadi: “Molte squadre vorrebbero Vlahovic ma non a queste cifre”

Il giornalista ha proseguito: "Vuole tenersi questo contratto fino al 2026 e troverebbe comunque molte squadre pronte ad accoglierlo, anche se non alle cifre che prende attualmente. Ci sarà inevitabilmente un braccio di ferro e da lì ecco la forzatura a spalmare o a cederlo la prossima estate. Altrimenti c'è il serio rischio di andare allo scontro e che finisca quindi fuori rosa".