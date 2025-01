Juve, Condò: “Vlahovic necessaria partenza a giugno. Curioso di Kolo Muani”

La Juve continua ad avere un problema in attacco: l'analisi di Condò e Di Canio sulla situazione in casa bianconera

SOS attacco. Anche contro il Bruges la Juve non è riuscita a segnare, finendo così per terminare la partita sullo 0-0. Ennesimo pareggio in stagione per la squadra di Thiago Motta, che continua ad avere grossi problemi in fase di finalizzazione. Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condò ha detto: “Sono curioso di vedere che cosa succederà ora che arriva Kolo Muani perché la sensazione è che Vlahovic non entusiasmi Thiago Motta. Vediamo se Kolo Muani è un’attaccane che darà profondità alla squadra. Vlahovic è una necessaria partenza a giugno. Milan? Non se lo può permettere”.

Juve, le parole di Di Canio

Un problema evidente quello della Juve, analizzato anche da Paolo Di Canio: "Capisco di non voler rischiare davanti alla difesa, ma negli ultimi 30 metri non devi essere così pulito. Manca la palla cattiva, l'uno contro uno. La Juve è troppo pulita negli ultimi 25 metri, sei troppo scontato se non creano Mbangula in questo periodo, o Yildiz e Conceicao". Tolti i pochi talenti bianconeri, infatti, nessuno nella rosa della Juve ha nelle sue corde le caratteristiche per fare male, soprattutto quando Vlahovic resta in panchina. Così non va.