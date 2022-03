Emery: “La Juventus è tra le squadre che possono vincere la Champions”

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la partita di domani con la Juventus.

Unai Emery , tecnico del Villarreal , ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida contro la Juventus , ritorno degli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole sul momento di forma degli spagnoli: "Abbiamo dimostrato di essere capaci di competere e di reagire, pareggiando la gara d'andata. Abbiamo mostrato le nostre qualità, il ritorno non cambia la storia, però: loro sono favoriti, sono tra i candidati a vincere la Champions per la loro storia e per quello che rappresentano. Però noi ci vogliamo provare, vogliamo dimostrare di meritare questo posto . Vogliamo mettere un'altra pietra nel nostro percorso: la voglia è quella di vincere, la gente è fiducioso, andiamo a Torino con l'intenzione di essere protagonisti."

Sulla gara e Gerard Moreno: "Prepariamo una gara per essere competitivi nei 90' e anche per l'eventuale prosieguo. Senza il vantaggio dei gol in trasferta, c'è possibilità che le gare vadano più spesso ai supplementari. Loro sono favoriti, in casa, davanti ai loro tifosi ma vogliamo farcela. Abbiamo aspettative su questa partita, per poter competere e con l'idea di farcela. La Juventus vince più che pareggiare, e non perde quasi mai, hanno una grande difesa, si approcciano bene ai rivali, hanno individualità che possono fare la differenza. Gerard Moreno e' in gruppo, sta lavorando. Abbiamo esperienza in questo contesto, vogliamo essere prudenti nelle decisioni davanti a una gara così importante e difficile. Gerard è un aiuto importante, se dovessimo riuscire a inserirlo sarebbe importante. Indipendentemente dalle capacità di ciascuno, lui sa creare un tipo di gioco ma se non ci sarà proveremo con le nostre armi di scorta."