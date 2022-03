Mauro: “Champions? La Juve non è la favorita ma può arrivare in fondo”

La Juve può vincere la Champions League? Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Massimo Mauro ha detto la sua

redazionejuvenews

Domani sera la Juventus affronterà il Villareal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Intervistato sull'argomento sulle pagine de La Gazzetta dello Sport l'ex bianconero Massimo Mauro ha detto: "Ci vuole una partita di pazienza, con zero errori in difesa: l’imperativo è non prendere gol per vincere la partita, farne due può essere complesso. E bisogna considerare una cosa: le recenti vittorie in campionato contro Spezia e Sampdoria non possono dare indicazioni. Il livello degli avversari rispetto alla Champions è troppo diverso".

Ma la squadra di Allegri può puntare a vincere la Champions?"Beh, prima di tutto deve vincere col Villarreal, altrimenti i discorsi si chiudono subito. Però a me viene in mente chi l’ha vinta la stagione scorsa. Il Chelsea un anno fa quando si sono giocati gli ottavi non era fra le sei favorite: ci poteva stare nelle migliori otto, al massimo. Poi però con grande concretezza è arrivata fino in fondo. Proprio la finale dimostrò che una difesa perfetta può riuscire a sovvertire il pronostico. Ma ci vuole una difesa davvero perfetta. Certamente la Juve non è favorita, si potrebbe riproporre la vittoria in Champions di una non-favorita: i bianconeri dovrebbero ripercorrere questa strada".

Chiosa finale con un pronostico: chi sono le favorite per la vittoria finale? "Io vedo Bayern, Manchester City e Real Madrid un gradino sopra le altre, dovrebbero arrivare fino in fondo. La cosa che serve di più in Champions è la personalità legata alla storia del club, alla tradizione, ad aver giocato partite di un certo livello. Poi qualcuno può inserirsi e spererei che fosse la Juventus, per il calcio italiano". Nelle competizioni europee il livello è sempre molto alto e non è semplice arrivare fino in fondo. Con la giusta concentrazione, però, la Juventus può veramente riuscire nell'impresa. I bianconeri ci riusciranno? La speranza è sempre l'ultima a morire, staremo a vedere.