Juve, senti Vieri: “Vlahovic è uno dei migliori d’Europa e può crescere ancora”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha dato i voti agli attaccanti della Serie A: parole al miele per il bomber della Juve

redazionejuvenews

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri ha dato i voti agli attaccanti della Serie A. Chi sarà il migliore? Su Giroud ha detto: “È un grande. È un centravanti vero, e ha tanta esperienza. I compagni sanno sempre dove si trova perché lui è bravo a farsi vedere. Gioca di sponda, spalle alla porta, arretra, protegge la palla per far salire la squadra. Fa reparto da solo. Non segnerà tanto, ma fa gol decisivi”. (I voti: destro 6, sinistro 8, testa 9, opportunismo 9, gioco di squadra 10). Vlahovic invece: “È uno dei migliori centravanti giovani d’Europa. È veloce, attacca bene la profondità. Ha grandi margini di miglioramento in ciascun aspetto del gioco, tecnico, atletico e tattico. Ma tutto dipende da lui”. (I voti: destro 5, sinistro 8.5, testa 9, opportunismo 8, gioco di squadra 9).

Lukaku? “In Italia sposta gli equilibri. È fisicamente una belva ma, proprio per questo, deve sempre allenarsi al massimo: grosso com’è, ha bisogno di essere tirato a lucido per sprigionare la sua potenza e fare la differenza. Con Lautaro forma una coppia perfetta”. (I voti: destro 6, sinistro 9, testa 9, opportunismo 8, gioco di squadra 9). “Osimhen è una gazzella - ha continuato Vieri. Alto ma velocissimo: se ti prende due metri, non lo acchiappi più. È mobilissimo, un difensore non capisce mai quale direzione sta per prendere. Può scartare a sinistra come a destra. Per questo è molto difficile da marcare”. (I voti: destro 8.5, sinistro 7, testa 8.5, opportunismo 8, gioco di squadra 8.5).

Abraham? “Molto, molto forte. Strano che sia in Italia: di solito, da noi gli inglesi non vengono. È un giovane di qualità, completo sotto tutti i punti di vista. E sa giocare al calcio, per sé e per i compagni: non si nasconde mai”. (I voti: destro 8.5, sinistro 7, testa 9, opportunismo 8.5, gioco di squadra 10). Chiosa finale su Immobile: “Un goleador come ce ne sono pochi, lo dicono i numeri. Il suo continuo movimento in campo fa torto al cognome: Ciro attacca la profondità praticamente sempre. È molto solido, sai che 20-25 reti li metterà a segno. Compensa con il fiuto per il gol un fisico non eccezionale”. (I voti: destro 8, sinistro 7, testa 6.5, opportunismo 10, gioco di squadra 7).