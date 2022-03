Juve, senti Vieri: “Senza pressione possono vincere lo Scudetto”

La Juve può ancora sperare di vincere lo Scudetto? Secondo Bobo Vieri i bianconeri hanno dalla loro il fattore psicologico

redazionejuvenews

Un inizio di stagione più che deludente, poi una lenta e graduale rimonta: la Juventus a nove giornate dal termine si trova al quarto posto, a non troppi punti di distanza dal Milan primo in classifica. In mezzo altre due corrazzate come Napoli e Milan, dietro tre squadre, Atalanta, Lazio e Roma, pronte a rubarle il posto. Quest'anno la lotta in testa alla Serie A è più agguerrita che mai.Ma chi sono i favoriti al titolo?

Intervenuto sulla BoboTv, il suo canale Twitch, Bobo Vieri ha parlato della corsa Scudetto: «Può succedere qualsiasi cosa, ogni domenica c’è una sorpresa. Il Milan ha pareggiato con l’Udinese ed è andato a vincere a Napoli. Milan, Inter e Napoli sono sotto pressione, se sbagliato due partite e gli altri vincono si staccano. Chi non ha pressione è la Juve e le ultime nove le può vincere tranquillamente. Il quarto posto mi sembra in cassaforte, ma non ha la pressione che hanno Milan e Inter, che contro Cagliari e Fiorentina devono vincere per forza».

Per quanto la stagione sia ormai agli sgoccioli, mancano ancora decisamente troppi punti per poter predire un vincitore. Con 27 punti a disposizione tutte le squadre in testa possono ancora legittimamente puntare allo Scudetto. Ovviamente Milan, Napoli e Inter sono le favorite, ma la Juventus ha ancora qualche possibilità di successo. I bianconeri non perdono da ben 15 giornate, un ritmo da squadra che punta al titolo. Nessun'altra squadra nello stesso lasso di tempo è riuscita a fare altrettanto bene. Certo è, che recuperare i punti di svantaggio dal Milan sembra ancora un'impresa impossibile. Come specificato da Vieri, però, il fattore psicologico può essere fondamentale. La stagione dei bianconeri è già stata definita fallimentare: i ragazzi di Massimiliano Allegri non hanno niente da perdere ma tutto da dimostrare. Se dovessero continuare a vincere...