Juve, Veronesi: “Pogba? Spero torni sano, può fare ancora la differenza”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo scrittore e grande tifoso della Juve Sandro Veronesi ha parlato di Paul Pogba

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo scrittore e grande tifoso della Juve Sandro Veronesi ha parlato di Paul Pogba: "Out contro il Nantes? Non mi ero fatto troppe illusioni e non ho grandi aspettative per il resto della stagione. Questa annata l’ho data per persa, poi se dovesse rientrare tra marzo e aprile per fare qualche partita tanto di guadagnato. Degli errori sono stati fatti, adesso mi interessa solo che Pogba torni sano".

"Parliamo di un giocatore di 29 anni che è tornato alla Juventus a parametro zero e ha firmato per 4 stagioni - ha continuato -. Se torna quello pre infortuni, sono contento che abbia ancora 3 anni di contratto con la Juve. Resto convinto che Pogba in futuro possa rivelarsi quel giocatore che ci cambia il centrocampo, ormai da troppi anni in sofferenza. Nella squadra pensata da Allegri in estate, Pogba aveva un ruolo più centrale e determinante rispetto anche a quello di Di Maria. Non era un orpello, tutt’altro".

Chiosa finale sulla partita contro il Nantes: "Vedo tirare un brutto vento sulla Juve. Un’aria pesante di tutti i tipi. A partire dal rigore che nella gara d’andata contro il Nantes non ci hanno concesso nel recupero nonostante l’arbitro lo abbia verificato al Var. Chiamiamola sfortuna, però... Speriamo che il vento cambi, ma non ho troppe speranze. Magari in qualche modo battiamo il Nantes, che comunque è tredicesimo in Ligue 1, poi però non sogno troppo per i turni successivi. Però intanto pensiamo ad andare avanti. Anche perché, con tutto il rispetto per il Nantes, uscire ora sarebbe un’onta. Diciamo che, se penso al finale di stagione, spero di togliermi qualche soddisfazione soprattutto con la Coppa Italia".