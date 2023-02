Juventus: l’Europa League potrebbe portare più soldi della Champions

I bianconeri devono ottenere il passaggio del turno dopo il pareggio di giovedì scorso contro il Nantes a Torino

La Juventus ha pareggiato giovedì scorso la partita di andata valevole per gli spareggi di EuropaLeague contro il Nantes, pareggiando per 1-1 tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Tra due giorni la squadra di Allegri sarà impegnata nella partita di ritorno, in programma nella città francese, che decreterà la fine o il proseguo del cammino europeo dei bianconeri: vincendo la Juventus accederebbe agli ottavi di finale, iniziando a guadagnare quei soldi persi con l'uscita dalla Champions League.

Già incassati 500 mila euro di premi Uefa per la qualificazione agli spareggi, la Juve riceverebbe 1,2 milioni per gli ottavi; 1,8 per i quarti; 2,8 per le semifinali, 4,6 per la finale e 4 per la vittoria. In tutto 14,9 milioni, più altri tre incassi da aggiungere al milione e 663.993 euro registrato contro il Nantes.

Qualora la Juventus arrivasse in fondo quindi, e considerando l'aumento dei prezzi dei biglietti per lo Stadium, si arriverebbe ad un guadagno di 23 milioni, da sommare ai 53 incassati dalla Champions League. Così si arriverebbe quasi a 80 milioni, che rappresentano la cifra incassata negli ultimi anni dalla Champions League, viste le premature eliminazioni agli ottavi di finale. Un motivo in più per cercare di onorare il cammino in Europa e per provare a vincere quel trofeo europeo che manca da tanto a Torino.