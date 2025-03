Juve-Verona, Duda rammaricato: “Che sfortuna il gol di Suslov…”

Intervenuto in conferenza stampa il centrocampista del Verona Duda ha parlato della sconfitta contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Juve-Verona il centrocampista gialloblu Duda ha detto: “Non dobbiamo sbagliare atteggiamento come le ultime partite, se lo facciamo non ci salviamo. Oggi abbiamo giocato con il giusto atteggiamento ma la Juve ha tanta qualità e ha vinto. 4 punti non sono tanti. Vincere una partita è perfetto ma 4 punti non sono niente. Non dobbiamo guardare la classifica. Giocheremo fino alla fine e ogni partita è importante. Gol di Suslov? È una sfortuna. Sull’1-0 per noi sarebbe stata una partita diversa per noi. Nel primo tempo abbiamo creato qualche occasione ma nella ripresa siamo stati troppo bassi».

Juve-Verona, le parole del vice di Zanetti

Al termine della partita il vice allenatore del Verona ha poi aggiunto: "Noi abbiamo dato tutto. Per fare risultato fuori casa con la Juve deve andarti tutto bene. Abbiamo retto fino a che abbiamo potuto. Oggi era una partita difficile, sappiamo bene qual è il nostro obiettivo, i punti dobbiamo farli in casa nelle nostre partite. Abbiamo dovuto soffrire, reggere, siamo arrivati a poco dal potercela fare. Una partita che ci fa guardare al futuro positivamente. Contro il Bologna metteremo in campo tutto per portare a casa il risultato", ha concluso.