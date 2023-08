Juve, Vernazza: “Juve da Scudetto. Allegri finalmente convertito”

Juventus da Scudetto

Ecco cosa ha detto il giornalista dopo la prima partita disputata dalla Juventusin campionato: "La Juve da scudetto a patto che insista con il cambiamento. Senza l’Europa, con l’Italia come unica meta: è naturale, quasi obbligatorio candidare la Juve allo scudetto. La vittoria di Udine ha aggiunto un altro elemento, la conversione di Massimiliano Allegri a un calcio aggressivo e costruttivo. La traiettoria di Allegri è curiosa. Allegri nasce come allenatore “giochista”, sotto l’ala di Giovanni Galeone. La Juve allegriana della scorsa stagione era inguardabile, involuta, e non vale giustificarsi con le vicissitudini giudiziarie e la penalizzazione. (…) Quest’estate la svolta, intravista nella tournée americana e deflagrata nel primo tempo dell’altra sera in Friuli. Una Juve cattiva in senso buono: pressing “alto” costante, riconquista veloce della palla, rapidità al passaggio. (...) La Juve è differente, non scappa più dal pallone, lo ricerca perché sa come farlo circolare. Un ribaltone culturale. Nell’estate del gioco ritrovato, bisogna però chiedersi se questi giocatori siano adatti a reggere il cambiamento. Danilo-Bremer-Alex Sandro, il trio difensivo dell’altra sera, fa balenare l’immagine dell’usato sicuro".