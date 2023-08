Calciomercato, la Juventus tenta il sorpasso all’Atalanta per un difensore

La Juve sarebbe pronta a tornare alla carica per rinforzare le fasce di difesa: una volontà che potrebbe collidere con le mire dell'Atalanta

Il calciomercato in entrata della Juventus potrebbe non limitarsi al centrocampo e all'attacco. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, anche la difesa potrebbe avere un nuovo innesto proprio sul rush finale di sessione estiva.

Per il club bianconero non sarebbe infatti tramontata la volontà di arrivare al cartellino di Emil Holm in forza allo Spezia. Il calciatore svedese sembrava prossimo alla firma con l'Atalanta, ma le richieste rigide del club ligure starebbero rallentando la trattativa.