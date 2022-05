I TOP e FLOP di Juve-Venezia: Bonucci leader bianconero, Vlahovic solo

Dalla prestazione super di Bonucci fino ai problemi di solitudine di Vlahovic: i TOP e FLOP di Juve-Venezia

Ennesima vittoria di corto muso per la Juve di Massimiliano Allegri che contro il Venezia porta a casa altri tre punti di fondamentale importanza. I bianconeri grazie alla vittoria contro gli arancioneroverdi e al pareggio della Roma contro il Bologna si assicurano matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. L'obiettivo quarto posto è finalmente al sicuro. Ora per la Vecchia Signora non rimane che lottare per il terzo posto e cercare di vincere la Coppa Italia. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo contro il Venezia?

Tra i TOP è impossibile non inserire Leonardo Bonucci. Il difensore italiano festeggia il suo compleanno nel migliore dei modi, con una doppietta. Due gol su calcio piazzato che si rivelano decisivi al fine del risultato. La Gazzetta dello Sport lo premia con un bel 7 in pagella, migliore in campo: "Capitano nel giorno del suo compleanno, fa doppietta come all’Olimpico contro la Lazio ma stavolta non dal dischetto: di testa e poi con un tocco tra petto e coscia. Perfetto in difesa, implacabile in attacco. Leader e decisivo". Impossibile non premiare anche Miretti, che al suo esordio dal primo minuto mette in campo una prestazione di assoluto livello. E se la Juve avesse già in casa il metronomo di cui avrebbe tanto bisogno?

Pochi, invece, i FLOP tra le fila bianconere. L'unico reparto a deludere è l'attacco, dove Morata e Vlahovic non sono riusciti ad incidere. Il bomber serbo, in particolare, è sembrato particolarmente solo. Per la Rosea è il peggiore in campo: 5 pieno. "Soffre la marcatura stretta di Caldara e anche la solitudine lì davanti. Perde attimi preziosi e palloni, non è quello di inizio stagione, ma ci sta. Ha solo 22 anni e la maglia della Juve pesa". Poco meglio l'attaccante spagnolo, che almeno ha il merito di correre e provarci: 5,5 per l'impegno.