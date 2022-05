Bonucci: “Con la fascia mi scatta qualcosa in più, bravo Miretti”

Al termine del match vinto dalla Juve 2-1 col Venezia, è intervenuto ai microfoni di Dazn Leonardo Bonucci, autore della doppietta decisiva.

Per il centrale bianconero sono cinque i gol segnati in campionato, tutti con la fascia da capitano: "Quando indosso la fascia da capitano di questa grande maglia mi scatta qualcosa in più. Quest'anno l'ho indossata poche volte, ma in quelle ho cercato di essere da esempio, perché la fascia è relativa ma bisogna essere un esempio con questa maglia".

Sulla prova del giovane Miretti: "Ha fatto una grande prestazione, soprattutto ha giocato molto in verticale, che è quello che ci serve per alzare la squadra. Prima della partita gli avevo detto di giocare come in Primavera o in Under e che gli errori possono capitare e di continuare a provare, ha fatto quello che sa fare meglio: giocare a calcio".

Quest'anno la Champions è stata blindata in anticipo, ma per lo Scudetto c'è rammarico: "Quando scendi in campo con questa maglia vuoi lottare per i massimi obiettivi. Quest'anno ci siamo complicati la vita da soli in certe partite. Bastavano 3-4 punti in più per essere lì a lottare. Bisogna fare tesoro degli errori e ripartire l'anno prossimo per vincere".

Un compleanno da ricordare: "Ci tenevo a passare un bel compleanno e meglio di così non si poteva fare".