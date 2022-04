Juve-Venezia, Allegri pensa a Vlahovic con Dybala, Morata e Bernardeschi

Domenica alle 12:30 all'Allianz Stadium la partita contro i lagunari, alla prima dopo l'esonero di Zanetti. Ecco le scelte di mister Allegri.

Domenica il Primo Maggio bianconero sarà in campo. Alle 12:30 la Juveospiterà il Venezia, nella prima partita degli arancioneroverdi dopo l'esonero del tecnico Paolo Zanetti. In panchina per i veneti ci sarà Andrea Soncin, tecnico della Primavera. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà una gara importante. Nell'ultimo turno infatti si sono aperte le porte del podio, vista la sconfitta del Napoli a Empoli. I bianconeri dovranno invece dare continuità alla vittoria ottenuta in casa del Sassuolo, per provare a superare la squadra di Spalletti, per conquistare un terzo posto utile per il morale ma anche per motivi economici. Andiamo a vedere le probabili formazioni della sfida.