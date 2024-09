Juve, al via le vendite dei biglietti per il match con lo Stoccarda

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vendita dei biglietti.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il secondo appuntamento casalingo della stagione in UEFA Champions League vedrà la Juventus in campo contro lo Stoccarda martedì 22 ottobre alle ore 21:00. Il match contro la formazione tedesca coinciderà con la terza giornata del nuovo format della competizione per club più importante a livello europeo. Come sempre, sarà fondamentale il calore dei nostri tifosi che popoleranno le tribune dell’Allianz Stadium per seguire da vicino la squadra in questo terzo appuntamento in Champions League, il secondo tra le mura amiche dopo il fantastico esordio contro il PSV Eindhoven. JUVENTUS-STOCCARDA: QUANDO PARTE LA VENDITA LIBERA A partire da lunedì 30 settembre, alle ore 10:00, sarà possibile accedere alla vendita libera per il match contro i tedeschi solo se si è in possesso di una Juventus Card attiva. Inoltre, sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti per amici bianconeri, anche se questi ultimi non saranno in possesso della Juventus Card”.

Le altre informazioni

“A partire dalla stessa data, anche tutti i Member e tutte le tipologie di abbonati (“Full”/”Star”/”Base”) potranno acquistare ulteriori biglietti per amici bianconeri. Se non hai ancora la tua Juventus Card, acquistala in pochi secondi e scopri tutti i vantaggi. Nelle 72 ore successive all’acquisto, la Juventus Card verrà attivata e con il relativo numero si potranno acquistare subito i biglietti. Solo a partire dall’11 ottobre, qualora ci siano ancora disponibilità, sarà possibile acquistare i biglietti anche se non si è in possesso di una Juventus Card. È sempre attiva, invece, la vendita tramite gli Official Fan Club. Trova quello più vicino a te qui per avere tutte le informazioni di biglietteria. Sono disponibili, inoltre, anche i parcheggi allo stadio: assicurati il parcheggio per le prossime partite all’Allianz Stadium!”.