Juve, in vendita i tagliandi per il match contro il Lecce: la nota

Dopo il big match contro la Lazio sabato pomeriggio alle 15.00, la Juventus sarà impegnata in casa il prossimo 26 settembre alle ore 20.45. Appuntamento all'Allianz Stadium contro il Lecce di D'Aversa protagonista di un ottimo inizio di campionato. I salentini sono momentaneamente a pari punti con la Juventus (a quota 7) , terza in classifica. Dopo aver registrato il tutto esaurito contro i biancocelesti, i tifosi juventini sono chiamati alla carica.

Vendita libera: dalle ore 10:00 del 31/08/2023. In attesa di disposizioni da parte dell’ Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti nei settori Juventus non sarà consentito ai residenti nella regione Puglia, fatta eccezione per i possessori di Juventus Card attiva che potranno acquistare caricando il titolo sulla tessera