Juve, in vendita i biglietti per le prime due partite di Champions

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vendita dei biglietti in Champions.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Settembre è iniziato e questo significa che ci avviciniamo all’inizio del nostro cammino nella Champions League 2024/2025. Più nel dettaglio, a partire da mercoledì 4 settembre 2024, partirà la vendita per le prime due partite casalinghe di UEFA Champions League: Juventus-PSV Eindhoven, 17 settembre ore 18:45 Juventus-Stoccarda, 22 ottobre ore 21:00 Vuoi scegliere il tuo posto prima di tutti? ACQUISTA ORA LA TUA MEMBERSHIP a partire da 39€ a stagione e scopri tutti gli altri benefit! FASI DI VENDITA DEI BIGLIETTI PER LE PRIME DUE GARE DI UCL JUVENTUS-PSV EINDHOVEN (17 settembre 2024, ore 18:45) Fase 1: a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 4 settembre, solo i J1897 Member potranno accedere alla vendita, per primi, potendo scegliere fra i migliori posti a disposizione e al miglior prezzo.

Fase 2: a partire dalle ore 10.00 di giovedì 5 settembre, anche i Black&White e Stadium Member potranno assicurarsi il loro posto alla partita. Fase 3: a partire dalle ore 14.00 di venerdì 6 settembre, fase dedicata ai titolari di Juventus Card e agli Abbonati 2024-25: Juventus Card: ogni titolare di Juventus Card potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti per altrettanti titolari di Juventus Card; Abbonati Full/Star 2024-25: ogni titolare di abbonamento FULL e STAR, potrà acquistare, per i propri amici bianconeri, fino a 2 biglietti aggiuntivi.

L’eventuale vendita libera inizierà lunedì 9 settembre alle ore 10:00 Settore Ospiti (tifosi PSV): si ricorda l’obbligo IN TUTTE LE FASI DI VENDITA, per i nati in Olanda di acquisto dei tagliandi all’interno del Settore Ospiti. Per le modalità di vendita è necessario rivolgersi direttamente alla società ospite. JUVENTUS-STOCCARDA (22 ottobre 2024, ore 21:00) Fase 1: a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 4 settembre, solo i J1897 Member potranno accedere alla vendita, per primi, potendo scegliere fra i migliori posti a disposizione e al miglior prezzo.

Fase 2: a partire dalle 10:00 di giovedì 5 settembre, anche i Black&White e Stadium Member potranno assicurarsi il loro posto alla partita. L’eventuale vendita libera sarà comunicata nelle prossime settimane. Settore Ospiti (tifosi Stoccarda): si ricorda l’obbligo IN TUTTE LE FASI DI VENDITA, per i nati in Germania, di acquistare i biglietti per la gara all’interno del Settore Ospiti. Per le modalità di vendita è necessario rivolgersi direttamente alla società ospite”.