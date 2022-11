Rabiot ancora titolare nella Francia: rinnoverà con la Juve?

Quale sarà il futuro di Rabiot? Il centrocampista della Juve non sembra avere le idee chiare ma per il momento è concentrato sulla Francia

redazionejuvenews

La Francia si prepara a sfidare la Danimarca, match valido per la seconda giornata del Gruppo D. I Bleus sono reduci da una bella vittoria per 4-1 contro l'Australia e vorranno vincere ancora per mettersi in tasca il passaggio del turno. La Danimarca, però, farà di tutto per portare a casa i tre punti dopo il pareggio per 0-0 contro la Tunisia: ne vedremo delle belle.

Tra le fila della Francia ancora titolareRabiot, che nella sfida contro l'Australia era stato decisivo. Prima con il colpo di testa per la rete dell1-1, poi con l'assist per il gol di Giroud. Il centrocampista della Juve nel Mondiale vinto nel 2018 si era rifiutato di unirsi alla squadra di Deschamps per poi restare in panchina, mentre ora è titolare e trascinatore della nazionale francese.

Quale sarà ora il suo futuro? Il suo contratto è in scadenza ma il giocatore non ha ancora avviato i discorsi per il rinnovo con la Juve. In diverse recenti interviste Rabiot si è detto concentrato sul Mondiale, dubbioso su quello che potrebbe essere il suo futuro. I bianconeri lo aspettano, ma nel frattempo sondano altri terreni. Il sogno? Sergej Milinkovic-Savic, compagno di nazionale di Vlahovic e Kostic. Staremo a vedere.