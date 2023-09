Calciomercato, la Juve vuole uno dei giocatori più forti della Lazio: bomba!

La Juventus sta lavorando da settimane per capire come muoversi in sede di calciomercato. Lo diciamo perché in questi giorni tra le varie operazioni che Giuntoli vorrebbe portare a termine, se ne stanno palesando diverse riguardanti i colpi in entrata. La parola d'ordine dei bianconeri in questo momento sembra essere solo una: rifinanziare e rendere il progetto sostenibile. Non si può più ragionare con i paradigmi del passato ed è per questa ragione che tra le varie indiscrezioni che stanno circolando ce ne sono alcune molto grosse rispetto ad un colpo da paura che la Juve vorrebbe e portrebbe portare a termine.