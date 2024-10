Capello: “Contro lo Stoccarda la Juventus non ha creato niente”

Capello ha analizzato la nottata delle italiane in Champions: per l'ex tecnico la prova della Juve contro lo Stoccarda sarebbe molto negativa

Dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato il martedì di Champions delle squadre italiane, Bologna e Juventus. Se per i felsinei, l’allenatore italiano avrebbe trovato delle attenuanti e delle note positive, non si potrebbe dire lo stesso per la prova dei bianconeri. La squadra allenata da Thiago Motta avrebbe perso l’incontro sotto ogni aspetto del match contro lo Stoccarda.

Capello: “La Juve non è riuscita a contrastare l’agonismo avversario”

“Questa sera ho un’analisi un po’ diversa, è il calcio italiano che va piano, troppo piano. Come trovano delle squadre che corrono, che pressano, anche tecnicamente non bravissime come lo Stoccarda, ti mettono in difficoltà. I grandi possessi palla inutili che facciamo noi in Italia non servono a niente, ci vuole più velocità, più agonismo. Gli arbitri qualche volta non ce lo permettono e quindi ho visto un’analisi del calcio italiano che mi ha fatto ripensare agli Europei, bisogna fare qualcosa di più. Purtroppo due sconfitte: il Bologna era anche prevedibile, anche se contro l’Aston Villa ha avuto anche delle occasioni da gol, non le ha sfruttate. La Juventus invece non ha creato niente, è stata sempre molto passiva e non è riuscita a contrastare quasi mai la forza e l’agonismo dei tedeschi”.