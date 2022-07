Juve, gli USA ti portano bene: il ricordo della Supercoppa del 2003

La Juventus, dopo l'inizio del raduno il 4 luglio, volerà in America, per disputare un mini torneo amichevole con altre squadre d'Europa, comprese Real Madrid e Barcellona. Il sito del club bianconero, attraverso una nota, ha voluto ricordare la avventure passate in USA, spesso benevoli come nel 2003, quando la Vecchia Signora sconfisse il Milan nella Supercoppa italiana ai calci di rigore, dopo la rete di Trezeguet.