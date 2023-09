Juve, Ultimate Team: bianconeri e bianconere alla Playstation

Un po' di svago per i giocatori e le giocatrici della Juventus: Gatti-Rosucci vs Fagioli-Girelli alla Playstation

Una sfida tutta bianconera. E no, stavolta non si parla di campo ma di Playstation. La coppia 'mista' Gatti-Rosucci e dall'altra Fagioli-Girelli, per sfidarsi a Ultimate Team. Aneddoti e battute, tra cui quella del difensore juventino: "Solo 66 di velocità? È sbagliato".

Le coppie si sono imbattute nella scelta dei giocatori: il centrocampista bianconero, assieme a Girelli, ha dovuto scegliere tra Gatti e Salvai per la difesa, con qualche sfottò: "No, lui è troppo scarso". Poi è stato il turno di Gatti che sulla scelta di prendere Fagioli in squadra ha detto: "Ci serve qualcuno che faccia girare il pallone".

Molto più secca la scelta tra Locatelli e Rosucci, con l'ex Frosinone che non ha avuto dubbi: "No, dobbiamo prendere te (rivolgendosi alla sua compagna di squadra)". E ancora Fagioli : "Girelli o Vlahovic? Prendiamo tutta la vita lei (86). Lui quanto ha? 83...e allora". Poi su Bremer: "Lo prendiamo per l'attacco. Perché anche come punta? No, solo come punta".

L'Ultimate Team di Gatti-Rosucci: Szczesny, Danilo, Gatti, Sembrant, Cambiaso, Caruso, Rosucci, Fagioli, Bonansea, Beerensteyn, Vlahovic.

L'Ultimate Team di Fagioli-Girelli: Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Bremer, Boattin, Rabiot, Locatelli, Grosso, Weah, Chiesa, Girelli.

