Juve, UFFICIALE: rinnovo e prestito al Sion per Firman

Juve, Firman in prestito al Sion

“Il classe 2005, arrivato a Torino nell’estate del 2019, ha percorso tutte le tappe del settore giovanile bianconero a partire dall’Under 15 passando per Under 16 e Under 17. Nell’estate del 2022, poi, la formativa esperienza in prestito alla Spal con cui ha collezionato 24 presenze, prima del ritorno a Torino dove è stato protagonista con l’Under 19 scendendo in campo 13 volte. Ora per Firman è pronta l’esperienza in Svizzera: in bocca al lupo Andriy!“, ha concluso il club bianconero.