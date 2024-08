Juve, ufficiale il trasferimento di Frabotta al West Bromwich

Frabotta lascia la Juve e la Serie A: è ufficialmente un nuovo giocatore del West Bromwich. Il comunicato e il messaggio d'addio del giocatore

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: Frabotta lascia la Juve. Ecco il comunicato: “Gianluca Frabotta si trasferisce a titolo definito al West Bromwich Albion”.

Juve, il messaggio di addio di Frabotta

Su Instagram il terzino ha scritto: “Dopo questo percorso con la Juventus, mi ritrovo oggi ad intraprendere una nuova avventura, portando con me un bagaglio ricco di esperienze che mi hanno permesso di crescere e realizzare tutto ciò che da bambino ho sempre sognato e molto di più! Ringrazio la società tutta per aver creduto in me e per avermi dato la possibilità di diventare ciò che sono oggi aiutandomi a maturare sia in campo che fuori. Grazie alla mia famiglia e alla mia fidanzata per essermi stati sempre vicini e a tutti i tifosi per il loro grande supporto”.