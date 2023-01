Juve, tanti auguri Manuel! Locatelli compie 25 anni

Oggi è il compleanno di Manuel Locatelli: il centrocampista della Juve spegne oggi 25 candeline. Tanti auguri!

redazionejuvenews

Giornata speciale in casa Juve: oggi è il compleanno di Locatelli! Ecco il comunicato bianconero: "Secondo compleanno a tinte bianconere per Locatelli, che proprio oggi compie 25 anni. Un compleanno che Manuel trascorrerà al lavoro, al Training Center, insieme ai suoi compagni. E lo passerà con il sorriso perchè ieri sera, sabato 7 gennaio, è arrivata un'altra vittoria per la Juve, per la precisione l'ottava consecutiva, e l'ottavo clean sheet di fila. Una vittoria importante, nella notte del ricordo di Ernesto Castano e Gianluca Vialli.

Uno a zero all'Udinese, ancora una volta con una rete segnata nei minuti finali, a dimostrazione del fatto che questo gruppo ci crede e ci prova fino alla fine, come ci ricorda sempre il nostro DNA. E Locatelli (in campo contro i friulani per la prima ora di gioco), in questo senso, ne è un esempio. Ogni volta che scende in campo il suo atteggiamento è esemplare.

Manuel è un professionista indiscusso e del bianconero incarna tutti i valori, oltre a essere un tassello molto importante nello scacchiere di Massimiliano Allegri. E le sue 19 presenze in queste prime 25 partite, tenendo in considerazione tutte le competizioni, ne sono la conferma. E allora noi oggi, in un giorno per lui così speciale, gli facciamo arrivare tutti i nostri auguri! Buon compleanno, Loca!". (juventus.com)