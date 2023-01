8a vittorie senza subire gol, 6 gol negli ultimi minuti: la Juve non muore mai

Juve-Udinese non era una partita come le altre: la prima sfida dell'anno tra le mura amiche dell'Allianz Stadium non può esserlo. In uno stadio completamente pieno la squadra di Massimiliano Allegri ha sofferto ma non ha deluso le aspettative, trovando il gol vittoria nei minuti finali. A fare la differenza sono i cambi: lancio di Paredes per Chiesa (entrambi entrati nel secondo tempo), che scatta sul filo del fuorigioco e mette la palla in mezzo. Danilo da pochi passi non può che segnare: 1-0, ottava vittoria consecutiva senza subire gol.