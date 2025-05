Juve-Udinese, la moviola di Calvarese: “Ayroldi chiude bene l’annata”

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Ayroldi in Juve-Udinese: “Alla sua 11ª presenza stagionale in Serie A Giovanni Ayroldi porta a casa una gara piuttosto semplice come Juventus-Udinese, chiudendo un’annata che lo ha visto spesso al di sotto delle due possibilità – soprattutto nella prima parte”.

Juve-Udinese, la moviola di Calvarese

"Tecnicamente nel primo tempo inizia fischiando molto, e infatti concluderà poi la partita con 22 interventi sanzionati. In occasione del gol del vantaggio dei bianconeri sono due i contatti da analizzare, entrambi molto simili: prima Conceiçao va a terra dopo un contrasto con Solet, ma l'arbitro fa proseguire; ugualmente si comporta dopo quando è lo stesso francese a cadere, prima che il pallone finisca sui piedi di Nico Gonzalez. In entrambi i casi si può parlare di scontro di gioco regolare, dunque corretta la decisione di Ayroldi di lasciar giocare. Dal punto di vista disciplinare, invece, mostra discontinuità rispetto ai propri standard – infatti detiene il record di cartellini gialli e rossi estratti tra gli arbitri di Serie A. Termina la gara ammonendo 3 giocatori (tutti dell'Udinese), di cui due nel primo tempo (entrambi correttamente): Kamara per fallo su Nico Gonzalez e Lovric per un intervento in ritardo su Conceiçao. Nella seconda metà di gara poi è Kristensen a ricevere un cartellino giallo, per un contrasto irregolare su McKennie", ha concluso.